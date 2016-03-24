الحوثيون يقبلون تطبيق القرار 2216

أعلن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مليشيا الحوثي المتمردة في بلاده، قبلت تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار، هادي، خلال اجتماع استثنائي عقده امس في الرياض، مع سفراء الدول ال 18، الراعية للعملية الانتقالية في بلاده، إلى أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أبلغه قبول المتمردين الحوثيين تنفيذ القرار.

وشددا على ضرورة تنفيذ المتمردين، لكل إجراءات بناء الثقة، وفي صدارتها إطلاق الأسرى ومؤسسات الدولة، وتنفيذهم بنود القرار 2216 واستئناف استحقاقات العملية السياسية وخطواتها المتبعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة.