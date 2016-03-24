تقرير في الجول - تعرف على ملعب مصر ونيجيريا.. ' استاد جدلي ذو خلفية إسلامية '

يحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا في ملعب أحمدو بللو بمدينة كادونا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.. فما هي خصائص الملعب؟

FilGoal.com يطير بكم إلى كادونا من أجل التعرف على الملعب عن قُرب..

العديد من القصص التاريخية وراء اسم الملعب "أحمدو بللو" الذي يظهر عليه الطابع الإسلامي.

لكن على الجانب الرياضي شهد اختياره من قبل الاتحاد النيجيري اعتراضات من صنداي أوليسيه المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا على خوض اللقاء قبل استقالته من منصبه.

لكن البداية.. أين يقع الملعب؟

موقع ملعب أحمدو بللو في مدينة كادونا التي تقع شمال نيجيريا بمسافة 186 كم عن العاصمة أبوجا.

وعدد سكانها يتخطى بقليل 760 ألف نسمة.. وتغلب درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة على مدينة كادونا.

أما ملعب أحمدو بللو يقع على مسافة 44.8 كم من مطار كادونا، وسعته 16 ألف مشجع ويوجد مضمار حوله.

أرض الملعب ليست ممتازة، لكنها ترتقي إلى فئة مقبولة.

ملعب جدلي

في فبراير الماضي بدأ الاتحاد النيجيري يفكر في نقل مواجهة مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى ملعب أحمدو بللو، وهو الأمر الذي أغضب صنداي أوليسيه المدرب المستقيل من منصبه مؤخرا.

وبرر أوليسيه رفضه نقل المباراة من مدينة بورت هاركورت إلى كادونا بسبب حرصه على السهولة في وصول اللاعبين من المطار الدولي.

كما أن فينسنت إنياما حارس نيجيريا وقائد المنتخب السابق كان قد انتقد اختيار اللعب في كادونا على هذا الملعب لظروف أمنية، مما أثار جدلا واسعا وقتها.

لكن الاتحاد النيجيري قبل الإعلان الرسمي عن اختيار ملعب أحمدو بللو لاستضافة لقاء مصر حرص على تشكيل لجنة من خلال محمد سوناسي الأمين العام للاتحاد مع مدير المرافق في اللجنة الرياضية الوطنية السيد إبراهيم شيهو لفحص احتياجات الملعب.

وقام سوناسي بالتفتيش على أرض الملعب وغرف خلع الملابس وملاعب التدريب ولوحة نتيجة المباراة والتوقيت والمدرجات والمرافق الإعلامية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال قمة الفراعنة مع النسور.

واستضاف ملعب أحمدو بللو بطولات هامة آخرها كأس العالم للشباب دون 17 عاما في 2009 واحتضن المجموعة السادسة التي ضمت إيطاليا وكوريا الجنوبية وأوروجواي والجزائر واستمر اللعب عليه حتى الدور ربع النهائي الذي جمع إسبانيا وأوروجواي.

كما استضاف كأس العالم للناشئين تحت 20 عاما في 1999 ولعبت به المجموعة الثانية التي ضمت غانا وكرواتيا والأرجنتين وأوزباكستان واستمر اللعب عليه حتى الدور نصف النهائي الذي جمع مالي وإسبانيا.

خلفية إسلامية

من هو من أحمدو بللو؟

هو زعيم سياسي يدين بالإسلام ولد في 1910 وتم اغتياله في يناير 1966 بعد أشهر قليلة من تأسيس الملعب الشهير من قبل المهندسين المعماريين الإنجليزيين جان درو وماكسويل فراي.

بعض الكتب النيجيرية قالت إنه تم إطلاق اسم أحمدو بللو على الاستاد بعد فترة من تأسيسه والذي شهد العديد من المحافل الرياضية والألعاب المختلفة.

لكن منذ 2006 واقتصر الاستعانة بملعب أحمدو بللو في مباريات كرة القدم فقط.

ولجهود أحمدو بللو في نيجيريا خلال منتصف القرن الماضي وصل إلى مكانة رئيس وزراء شمال نيجيريا.

وربطت أحمدو بللو علاقات بالمملكة العربية المتحدة (مصر حاليا) وكان صديقا مقربا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز وله علاقات وثيقة بالأزهر الشريف.

وتشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن هدف أحمدو بللو كان إعلان نيجيريا دولة مسلمة بالنص الدستوري، وله جهود مكثفة في نشر الدعوة الإسلامية في غرب إفريقيا.

كان يردد دائما: "نحن الخلف بعد السلف وإن فاتنا أن ندرك شأوهم لكوننا في وقت لا تساعدنا الفرص أن نعمل مثل ما عملوا، فعسى الله أن يرحمنا ويعيننا على إحياء بعض ما تركوه لنا وللمسلمين".

عمله على نشر الإسلام وجه إليه انتقادات كثيرة، لاسيما موقفه الرافض للمطالبة بالاستقلال ومنح الحكم الذاتي للأقاليم النيجيرية حتى بات هدفا للقبائل المتعصبة التي خلفت هجوما بالرصاص وتم اغتياله ليتحول إلى بطل شعبي.

تكريمه بعد اغتياله كان من خلال إطلاق اسمه على العديد من الجامعات النيجيرية بجانب استاد مواجهة مصر ونيجيريا.

كما ظلت صورته تتداول بين النيجيريين من خلال النقود فئة 200 نايرة إلى الآن التي تعادل دولارا واحدا تقريبا.