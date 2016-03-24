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وزير التعليم العالى يترأس قافلة طبية وبحثية لحلايب وشلاتين اليوم

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وزير التعليم العالى يترأس قافلة طبية وبحثية لحلايب وشلاتين اليوم وزير التعليم العالى يترأس قافلة طبية وبحثية لحلايب وشلاتين اليوم
يترأس الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، اليوم الخميس، قافلة طبية بحثية، ومواد غذائية، إلى منطقة حلايب وشلاتين، وأبو رماد والتى تنظمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجامعة الزقازيق وجنوب الوادى.

ومن المقرر أن يشارك فى القافلة رئيس جامعة الزقازيق وبصحبة لفيف من الأساتذة والأطباء وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لهم فى التخصصات المختلفة، وذلك خلال الفترة من غدا الخميس حتى الأحد المقبل.

وخلال العمل تقوم القافلة الطبية بعمل مسح طبى شامل للاحتياجات الطبية، وعمل عيادات تخصصية وتقديم الخدمة الطبية فى العديد من التخصصات فى (الباطنية، العظام، الجلدية، الأنف والأذن، النساء، الأطفال، الجراحة،الصدر والقلب، الأشعة، وطب المجتمع)، فضلاً عن توفير كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية وجهاز موجات فوق صوتية وأجهزة خاصة بالتحاليل.

وفى سياق متصل ستقوم القافلة بعلاج جميع الحالات التى تحتاج إلى عمليات (بسيطة- متوسطة) بمستشفى اليوم الواحد بمرسى علم بعد خمسة عشر يوماً من انتهاء زيارة القافلة، أما بالنسبة للحالات (المتقدمة- الكبرى) سيتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية لإجرائها بمتابعة من وزارة التعليم العالى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بأن القافلة البحثية ستقوم بدعم بعض المشروعات الأساسية فى مجالات الطاقة والمياه والغذاء لخدمة أهالى المنطقة، علاوة على افتتاح بعض المشروعات التنموية بالمنطقة مثل تحلية المياه والاستزراع السمكى والتى تشرف عليه الأكاديمية.


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