موجيرينى: الاتحاد الأوروبى يدعم مفاوضات جنيف حول سوريا بشكل كامل

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشؤون السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موجيرينى، أن الاتحاد الأوروبى يدعم "مفاوضات جنيف" حول سوريا بشكل كامل.

وقالت موجيرينى ، خلال مؤتمر صحفى مع المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا بجنيف، إنه "من المهم للأوروبيين والسوريين مواصلة عملية تسوية الأزمة السورية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، وأكدت موجيرينى أن الخطر الذى يهدد أوروبا مرتبط بانتشار تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح فى سوريا.

من جانبه، قال دى ميستورا إنه يجب أن يتم إيجاد حل سياسى للأزمة السورية للانتصار على الإرهاب، مشيرا إلى أنه طلب من موجيرينى توجيه رسالة قوية للمشاركين فى المفاوضات.

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