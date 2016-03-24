الحضري لـ في الجول: ذكاء + قلب = الفوز على نيجيريا

يعتقد عصام الحضري الحارس المخضرم لمنتخب مصر أن الفوز على منتخب نيجيريا في عقر داره وارد ويحتاج إلى شيئين من أجل تحقيقه.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وقال الحضري في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء في نيجيريا: "الفريق كله في حالة تركيز عالية، والجهاز الفني أيضا من أجل هدف واحد وهو حسم التأهل لكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "نهدف لاقتناص بطاقة التأهل للبطولة قبل نهاية التصفيات بشهور، وهذا يحتاج لشيئين، وهما الذكاء واللعب بقلب، وقتها سيتحقق الفوز".

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في الجولة الخامسة يونيو القادم، قبل أن يستضيف تشاد في الجولة الأخيرة من التصفيات سبتمبر المقبل.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا يتأهل لها أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة للمنتخبان اللذان سيكونان أفضل الحاصلين على المركز الثاني عدا مجموعة البلد المنظم، الجابون، الذي يشارك في التصفيات أيضا.

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