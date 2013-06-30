جنيفر لوبيز ونانسي عجرم تحييان حفل عيد ميلاد الرئيس التركماني

بالإضافة لفنانين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والصين ودول أخرى

كتب : الأناضول الأحد 30-06-2013 11:16

شارك عدد من نجوم الغناء العالميين، في إحياء حفل عيد ميلاد الرئيس التركماني "قربان غولي بردي محمدوف" السادس والخمسين، الذي أقيم في منتجع سياحي بمدينة "أفازا"، على ضفاف بحر قزوين، بتركمانستان، مساء أمس.

وغنت نجمة البوب الأميركية، جنيفر لوبيز للرئيس التركماني أغنية "هابي بيرث دي مستر بريزدنت" كما أدت عرضا استعراضيا راقصا، وغنى المغني التركي "مصطفى صندل" باللغة التركمانية أغنية "كوش ديبدي"، وهو يرتدي الملابس التقليدية التركمانية، وشارك من تركيا كذلك زيانات سالي وحسني شنلينديرجي.

ومن العالم العربي، شاركت المغنية اللبنانية "نانسي عجرم"، ومن روسيا شارك "فيليب كيركوروف" بالإضافة لفنانين من الصين وأوكرانيا ودول أخرى.

وفي نهاية الحفل، عزف حفيد الرئيس "كريم غولي بردي محمدوف" معزوفة على البيانو، مهنئا جده بعيد ميلاده، وانتهت الليلة، بعرض للألعاب النارية.