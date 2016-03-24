بالصور.. مأساة مواطن مصاب بـ"الهيموفليا":" أنا بموت.. ومش عارف أخدم نفسى"

حياة صعبة ومأساة حقيقة يعيشها المواطن صابر عبد الفتاح عرفه 33 عاما، والمقيم بقرية بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك لمعاناته من مرض الهيموفليا وهو المرض الذى تسبب فى عجزه وعدم قدرته على ممارسة الحياة كأى مواطن عادى.

ويقول صابر عرفه أنه أصيب بمرض الهيموفليا منذ طفولته وحتى الآن لم يستطيع أن يعيش حياته مثل باقى المواطنين نتيجة تزايد أعباء المرض خاصة مع تقدم عمره، قائلا: أشعر أننى أعيش حياة صعبة بسبب مرضى حيث تسبب المرض فى إصابتى بالتيبس فى القدمين والزراعين وهذا يتسبب فى عدم قدرتى على الحركة، بموت فى اليوم 100 ألف مرة لعدم قدرتى على الحركة وخدمة نفسى حيث أننى أعيش عبء على شقيقى هو وزوجته وأولاده وكل اللى أنا عايزه أتعالج بس مش عايز شقة ولا عربية ولا جواز.

وأضاف صابر : حاولت اكثر من مرة عرض مشكلتى على المسؤلين فى محافظة المنوفية لكن معظمها كانت تفشل لعدم قدرتى على مقابلتهم لعرض مشكلتى ومرضى الوراثى والذى تسبب فى وفاة شقيقى الأكبر منذ عامين بعد معاناة مع نفس المرض الذى تسبب فى إصابته بنزيف حد فى البطن حتى أدى إلى وفاته داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى بمدينة شبين الكوم وترك لنا 3 بنات لم يتجاوز عمر اكبر الاولاد 13 عاما وجميعهم فى مراحل تعليمية مختلفة وذلك لاهمال ا لمسؤلين به لمدة سنوات طويلة عاش فيها شقيقى حياة مؤلمة.



>وتابع صابر: كل خوفى هو وصولى لمرحلة شقيقى والوفاة بنفس المرض فمعظم الاعراض التى جاءت لشقيقى بدأت فى الظهور عليا ومنها دمور فى العضلات يتسبب فى عدم قدرتى على الحركة.

>وقال محمد شقيق صابر: كل يوم يمر على تعب شقيقى اشعر اننى اتخوف من سوء الحالة يوميا خوفا من وصول الحال به مثل شقيقى الاكبر والذى توفى بنفس الحالة، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيس والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالتدخل السريع لعلاج شقيقه وعرضه على متخصص وتوفير علاج له.

كما طالب صابر رجال الاعمال، ان ينظروا اليه نظرة عطف ويقوموا بعلاجه ومساعدته للسفر للخارج مؤكدا انه قام بلكشف عند احد الاطباء المتخصصين فى امراض الدم والمناعة والذى أكد له ان الحل الوحيد هو زراعة كبد جديد لأنه العامل الاساسى لإفراز عامل التجلط.

للتواصل مع الحالة ت/ 01273906403

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