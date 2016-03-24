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وزير الشباب يشارك فى مؤتمر "حلم جيل" بالمنيا الجمعة المقبلة

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وزير الشباب يشارك فى مؤتمر "حلم جيل" بالمنيا الجمعة المقبلة وزير الشباب يشارك فى مؤتمر "حلم جيل" بالمنيا الجمعة المقبلة
يشارك اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبد العزيز فى مؤتمر تنظمه مؤسسة "حلم جيل" بالمنيا، يوم الجمعة القادم تحت عنوان "إيد فى إيد نبنى وطن من جديد" .

وقال إسلام الفولى أمين عام المؤسسة ومنسق عام المؤتمر، إنه من المقرر حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور خالد عبد العزيز، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى ومكافحة الإرهاب، والعديد من الشخصيات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبعض نواب البرلمان .

وأضاف الفولى أنه من المقرر عقد المؤتمر يوم الجمعة، بأحد الفنادق بمدينة المنيا، وسوف يتم تدشين المؤسسة وإعلان التعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات الأخرى بالصعيد ووجه بحرى فى مجال مكافحة الفساد والتطرف.


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