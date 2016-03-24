بالفيديو..رقص هستيرى لتلاميذ بالمنوفية على موسيقى مهرجانات احتفالا بعيد الأم

انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو جديد لاحتفال بعيد الأم داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية، حيث أظهر الفيديو، رقص التلاميذ بطريقة هيستيرية داخل فناء المدرسة على أنغام إحدى أغانى المهرجانات الشعبية.

يأتى ذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو أخر لاحتفال بعيد الأم من داخل فناء مدرسة للفتيات بكفر الشيخ على أنغام أغنية "آه لو لعبت يازهر".



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