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بالفيديو..رقص هستيرى لتلاميذ بالمنوفية على موسيقى مهرجانات احتفالا بعيد الأم

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بالفيديو..رقص هستيرى لتلاميذ بالمنوفية على موسيقى مهرجانات احتفالا بعيد الأم بالفيديو..رقص هستيرى لتلاميذ بالمنوفية على موسيقى مهرجانات احتفالا بعيد الأم
انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع جديد لاحتفال بعيد الأم داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية، حيث أظهر الفيديو، رقص التلاميذ بطريقة هيستيرية داخل فناء المدرسة على أنغام إحدى أغانى المهرجانات الشعبية.

يأتى ذلك بعد ساعات من تداول مقطع فيديو أخر لاحتفال بعيد الأم من داخل فناء مدرسة للفتيات بكفر الشيخ على أنغام أغنية "آه لو لعبت يازهر".


>بالفيديو..رقص هستيرى لتلاميذ بالمنوفية على... by youm7


>بالفيديو.."تعليم كفر الشيخ" تحيل واقعة فيديو الرقص مع الطالبات للمحافظ

بالفيديو.. تكريم الأمهات على أنغام "آه لو لعبت يازهر" بمدرسة فى الدقهلية

بالفيديو..طالبات مدرسة يرقصن على موسيقى المهرجانات بعيد الأم فى كفر الشيخ

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