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تشكيل مصر - خالد بيومي يختار لـ في الجول ' غالي والنني وطارق حامد منذ البداية '

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تشكيل مصر - خالد بيومي يختار لـ في الجول ' غالي والنني وطارق حامد منذ البداية ' تشكيل مصر - خالد بيومي يختار لـ في الجول ' غالي والنني وطارق حامد منذ البداية '

ينتظر منتخب مصر مباراة صعبة أمام نيجيريا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.. فما هو التشكيل الأنسب للفراعنة في اللقاء؟ سؤال يطرحه FilGoal.com.

ويخوض منتخب مصر مباراة هامة أمام نيجيريا يوم الجمعة المقبلة في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ورى المحلل الكروي المصري خالد بيومي أن على الأرجنتيني هيكتور كوبر البدء بحمادة طلبة مدافع الزمالك أساسيا أمام نيجيريا.

هذا بالإضافة لوجود ثلاثي في وسط الملعب يتكون من طارق حامد وحسام غالي ومحمد النني.

طالع التشكيلات التي اختارها نجوم

مجدي عبد الغني

خالد الغندور

فاروق جعفر

أشرف قاسم

هشام حنفي

عبد الظاهر السقا

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