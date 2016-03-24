منتخب مصر يجيب لـ في الجول - لماذا لم يضم عناصر جديدة أمام نيجيريا

علل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم ضم عناصر جديدة قبل مواجهتي نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وقال أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء في نيجيريا: "نعم ظهر بعض العناصر الجديدة التي لفتت أنظار الجهاز الفني مؤخرا".

وأضاف "لكن لم يكن من المنطق أن نضم لاعبا جديدا لصفوف المنتخب ليتدرب معنا لمدة 48 ساعة قبل أن أطلب منه السفر لنيجيريا وانتظر أن يظهر بشكل لافت".

وأوضح المدرب العام لمنتخب مصر أن هذه العناصر الجديدة ستنال فرصتها قريبا.

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