منتخب مصر يحفز لاعبيه عبر في الجول: هذا هو أفضل توقيت لحسم التأهل

يؤمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بأن خوض مباراتي نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بشهر مارس هو أفضل توقيت في الموسم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وقال أسامة نبيه المدرب العام بالجهاز في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء في نيجيريا: "شهر مارس يشهد وصول أي لاعب لأفضل مستوى خلال الموسم".

وأضاف "المحترفون يتألقون مع فرقهم في أوروبا، كما أن نجوم الأهلي والزمالك مروا من مباريات دوري أبطال إفريقيا بلا إصابات".

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وأتم نبيه "ننتظر من جميع اللاعبين أفضل مستوى أمام نيجيريا من أجل حسم التأهل لكأس الأمم الإفريقية قبل المباراتين الأخيرتين".

ويحل منتخب مصر ضيفا على تنزانيا في الجولة الخامسة يونيو القادم، قبل أن يستضيف تشاد في الجولة الأخيرة من التصفيات سبتمبر المقبل.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا يتأهل لها أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة للمنتخبان اللذان سيكونان أفضل الحاصلين على المركز الثاني عدا مجموعة البلد المنظم، الجابون، الذي يشارك في التصفيات أيضا.

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