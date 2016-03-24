العثور على بائعة خضار مقتولة بـ 8 طعنات داخل حجرة نومها بشبرا الخيمة

أمر المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بتشريح جثة " بائعة خضار " عثرت أسرتها على جثتها وبها عدة طعنات داخل حجرة نومها بشقتها بمنطقة أرض أم بيومى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثة " هيام عبد المنعم طه " – 36 سنة – بائعة خضار وبها عدة طعنات داخل حجرة نومها بمنطقة أرض أم بيومى وعلى الفور انتقل الرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم بإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة .

وتبين أن الجثة ملقاة على السرير وغارقة فى الدماء وبها طعنات متفرقة وبسؤال شقيقها أكد أنه لم يشاهدها كعادته كل يوم واتصل بها لم ترد على تليفونها المحمول فذهب ليطمئن عليها وعندما طرق باب الشقة لم تفتح له حتى اكتشف أنها ملقاة على السرير جثة هامدة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1940 إدارى لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث وضبط الجناة وأنتقلت لمكان الواقعة لمناظرة الجثة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

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