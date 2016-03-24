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تحذير.. العدسات اللاصقة تغير طبيعة العين وتزيد التهاب القرنية

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تحذير.. العدسات اللاصقة تغير طبيعة العين وتزيد التهاب القرنية تحذير.. العدسات اللاصقة تغير طبيعة العين وتزيد التهاب القرنية
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية أشرف عليها باحثون أمريكيون، تمثلت فى أن العدسات اللاصقة قد تغير البيئة البكتيرية الطبيعية فى العينين.

ولاحظ الباحثون فى الدراسة - التى نشر نتائجها مؤخراً الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News” - أن العدسات اللاصقة تتفاعل مع البكتيريا التى توجد عادة فى الجلد المحيط بالعين "الجفون"، ويترتب على ذلك التهاب جسيم بالعين واحمرار.

وأوضحت مؤلفة الدراسة ماريا دومينغيز لبيلو، أستاذ البكتيريا الطبيعية لدى الإنسان بجامعة نيويورك للطب، أن ارتداء العدسات اللاصقة يزيد من خطر التهاب القرنية الجرثومية وغيرها من أمراض العين الالتهابية، لافتةً إلى أن هذا الالتهاب مؤلم وخطير للغاية.

ويذكر أن أكثر من 30 مليون أمريكى يرتدون العدسات اللاصقة، ونحو واحد فى كل 500 يعانون من تطور عدوى العين كل عام، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

وأكد الباحثون أن من 40% : 90% من مستخدمى العدسات اللاصقة يفشلون فى تنظيفها بشكل صحيح أو بانتظام وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض “CDC”. وأضاف الباحثون أن العدسات اللاصقة تؤذى البكتيريا الجيدة بالعين المصممة للمساعدة فى مقاومة الجراثيم، لذلك يجب تجنبها.

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