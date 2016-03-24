"هواوي"”Huawei” تقدم الدورة الثانية من أسبوع الموضة العربي

للدورة الثانية على التوالي من أسبوع الموضة العربي، جمعت هواوي « Huawei » ومجلس الأزياء العربي أهمّ المصمّمين والمحترفين والفاعلين الرئيسيين الإقليميّين في مجال الموضة لمناسبة فعالية زاخرة بأنشطة الموضة امتدّت على مدى أربعة أيام في فندق "سانت ريجيس" الفاخر في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. واستضاف أسبوع الموضة العربي مصمّمين من كافة أنحاء العالم لعرض مجموعاتهم من الملابس الجاهزة لخريف وشتاء 2016/2017.

وقام مصمّمون مشهورون من المنطقة مثل "داني أطرش" و"حمدة الفهيم" و"جمال تسلاق" و"راني زاخم" بعرض مجموعاتهم أمام حشدٍ من الضيوف والصحافيين والزوّار المرموقين. كما عرض أيضاً مصمّمون عالميّون مثل "لورا مانشيني" و"كريستيانو بوراني" و"ألبرتو زمبلّي" أحدث تصاميمهم للمرّة الأولى في المنطقة.

وبموازاة ذلك، افتتحت المغنيّة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم أسبوع الموضة العربي. وحضرت حفلاً خاصاً من عرض هواوي « Huawei Show » حيث كانت المصمّمة الإيطالية "لورا مانشيني" تعرض مجموعتها من الملابس الجاهزة. وبمناسبة ظهورها للمرّة الأولى في فعاليّة عالمية لشركة هواوي « Huawei »، ارتدت عجرم ساعة هواوي النسائية“Huawei Lady Watch” المُنتظَرة من طراز Jewel Edition الذي يتميّز بأحجار زركون "شواروڤسكي" Swarovski تُحيط بشاشة بلّور الزفير بحجم 1,4 بوصة. إن ساعة هواوي Huawei Watch Jewel المزوّدة بسوار عريض حجم 18 ملم من الجلد الإيطالي الفاخر وعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مطليّة بالذهب الورديّ، تمّ عرضها للمرّة الأولى في أسبوع الموضة العربي ممّا يشكّل دلالةً عن الرابط القويّ بين الموضة والتكنولوجيا ويعكس أهمية المنطقة كَونها مركزاً إبداعياً عالمياً.

من المُتوقّع أن تجري الدورة المقبلة من أسبوع الموضة العربي في شهر أكتوبر 2016 مع مشاركة أكبر وتركيزٍ أقوى على الموضة والتكنولوجيا والأناقة.