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النني: أتمنى أن يلعب أيووبي ضد مصر بعد الشفاء من التسمم

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النني: أتمنى أن يلعب أيووبي ضد مصر بعد الشفاء من التسمم النني: أتمنى أن يلعب أيووبي ضد مصر بعد الشفاء من التسمم

يتمنى محمد النني لاعب وسط أرسنال أن يشارك زميله النيجيري أليكس أيووبي ضد منتخب في لقاء الفريقين يوم الجمعة.

فقد تدرب أليكس إيووبي نجم أرسنال ونيجيريا مع منتخب بلاده مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء بعد شفاءه من التسمم أثناء تواجده المعسكر استعدادا لمواجهة منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم الجمعة، قبل أن يستقبله في الاسكندرية بالجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وقال النني في تصريحات لموقع كومبليت سبورتس نيجيريا يوم الأربعاء: "أتمنى أن يكون أيووبي سليما لخوض مباراة مصر".

وأضاف "إيووبي لاعب جيد بالتأكيد".

بالفيديو - أرسنال يعتمد على النني في الاحتفال بعيد هندي

الجدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الأول بالمجموعة السابعة من التصفيات، برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الوصيف نظيره النيجيري.

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فيديو اليوم السابع

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