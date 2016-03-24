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انطلاق مهرجان معية الخبراء.. اليوم

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انطلاق مهرجان معية الخبراء.. اليوم انطلاق مهرجان معية الخبراء.. اليوم

    تنطلق فعاليات مهرجان معية الخبراء مساء اليوم ولمدة عشرة أيام وذلك في بلدة الخبراء التراثية.

وأوضح رئيس مركز الخبراء م. عبدالعزيز الحديثي أن للخبراء بعداً تاريخياً وتجارياً وثقافياً وارتبطت بالزراعة وجودة المحاصيل منذ القدم ومنها المعية أي القمح البلدي كونه السلعة الأساسية في ذلك الوقت، لجودة التربة ووفرة المياه مما جعل معية الخبراء من الأشهر بالجزيرة العربية، ونظراً لما تمتلكه من مقومات سياحية وسواعد أبنائها الساعية للحفاظ على هذا الإرث فقد تقرر إقامة هذا المهرجان في بلدة الخبراء التراثية ويتخلله العديد من الفعاليات المصاحبة.

من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبراء د. فهد الجلعود أن البلدية بتنظيمها للمهرجان وفّرت التجهيزات اللازمة للاستعداد لهذه المناسبة وتوفير مواقع جيدة للأسر المنتجة وفعاليات الأطفال وللضيافة وأقسام الحرفيين والفنون التشكيلية وللجهات الحكومية المشاركة بالمهرجان.

وثمن رجل الأعمال م. عبدالله القميع الراعي الذهبي للمهرجان دور البلدية في تعاونها مع المزارعين لاستعادة معية الخبراء من جديد والحفاظ عليها وتطوير استخدامها وعدم اندثارها.

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