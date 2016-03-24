الجيش السورى يسيطر على الجزء الغربى من مدينة تدمر الأثرية

أكد مصدر عسكرى سورى أن قوات النظام نجحت فى السيطرة على "الجزء الغربى" من مدينة تدمر، مشيرا إلى أن القوات على بعد 850 مترا من تدمر، متوقعا استعادتها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح خلال ساعات.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "الآن يتحكم العسكريون السوريون بالجزء الغربى من تدمر، ويحاولون الهجوم على أجزاء أخرى،مضيفا أن "الجيش سيطر على عدة مناطق مهمة فى المدينة".

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن - فى وقت سابق من اليوم - أن قوات الجيش السورى باتت على مشارف مدينة تدمر الأثرية، التى يطلق عليها "لؤلؤة الشرق" بمؤازرة من سلاح الطيران الروسي، وذلك بهدف استعادتها من تنظيم داعش" الإرهابى المسلح.

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