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"المالية" توافق على تسوية 200 مليون جنيه من مديونيات "القابضة لمياه الشرب"

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"المالية" توافق على تسوية 200 مليون جنيه من مديونيات "القابضة لمياه الشرب" "المالية" توافق على تسوية 200 مليون جنيه من مديونيات "القابضة لمياه الشرب"
كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن وزارة المالية وافقت على تسوية 200 مليون جنيه من مديونية الشركة القابضة لصالح وزارة الكهرباء.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جارى المفاوضات مع وزارة المالية وذلك لتسوية باقى مديوينات الشركة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب لديها مديوينات لدى الجهات الحكومية تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، تم تسوية 200 مليون جنيه فقط.


>- رئيس شركة مياه الشرب: ارتفاع أسعار الخامات والطاقة سبب ارتفاع قيمة العجز النقدى بالشركات
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- رئيس القابضة لمياه الشرب يكشف: تكلفة انتاج متر المياه تصل لـ155 قرش والدولة تدعم المواطنين بنحو 80%.. ونسبة التحصيل لا تتخطى الـ66%..و34% من المواطنين يتهربون من دفع الفواتير.. وتطبيق الفاتورة شهريا
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