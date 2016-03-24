"القومية للأنفاق": الإبقاء على محطة "مترو الزمالك" دون تعديلات فى التصميم

أكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، استمرار محطة مترو الزمالك فى موقعها بدون أى تغيير فى تصميماتها وفقا لما خطط بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، الممتدة من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة لم تجر أى تعديلات بالمحطة بعكس ما ردده بعض المسئولين فى وزارة النقل، وأنها لن تجرى أى تعديلات بالمخطط، موضحة أن الهيئة حال استجابتها لمطلب أهالى الزمالك ستطالب باقى المناطق بمطالب مماثلة الأمر الذى سيهدد مشروعات المترو القومية.

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