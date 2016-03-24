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بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بـ 4 طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها بالفيوم

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بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بـ 4 طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها بالفيوم بالصور.. ضبط سيارتين محملتين بـ 4 طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط سيارتين محملتين ب4 طن دواجن نافقة قبل إعادة بيعها بالأسواق ويرجح أنها تباع كوجبات جاهزة بالمطاعم وتم التحفظ على السيارتين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تول التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من النقيب دربالة عبد التواب السمالوسى رئيس كمين كوم أوشيم يفيد بأنه أثناء تواجدهم بالكمين استوقفا سيارتين نقل لفحص حمولتهما وتبين انهما محملتين ب4 طن دواجن نافقة قادمين بها من محافظة القليوبية وفي طريقهم لبيعها بمحافظة الفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الدواجن النافقة ، الاطعمة الفاسدة ، الفيوم (1)

الدواجن النافقة ، الاطعمة الفاسدة ، الفيوم (2)

الدواجن النافقة ، الاطعمة الفاسدة ، الفيوم (3)

الدواجن النافقة ، الاطعمة الفاسدة ، الفيوم (4)

الدواجن النافقة ، الاطعمة الفاسدة ، الفيوم (5)


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