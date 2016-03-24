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مطار القاهرة يستقبل 24 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفة شروط الإقامة

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مطار القاهرة يستقبل 24 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفة شروط الإقامة مطار القاهرة يستقبل 24 مصريا مرحلين من السعودية لمخالفة شروط الإقامة
استقبلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، 24 مرحلاً مصريًا من العاملين فى المملكة العربية ، لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا قادمين من جدة والرياض على متن الطائرتين السعوديتين، مناقشتهم والتحقق من أسباب الترحيل.

وأوضح المصدر، أن المرحلين أقروا بمخالفتهم شروط الإقامة والعمل وقامت السلطات السعودية بالقبض عليهم وترحيلهم خارج المملكة.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بسرعة إنهاء إجراءات وصولهم بعد عرضهم على الأجهزة الأمنية المختصة.


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مصر 365

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