فتحي مبروك لـ في الجول: أفضل لاعب في مصر سيكون محور الأداء ضد نيجيريا.. ونستطيع الفوز مرتين

يؤمن فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي أن مواجهة مصر ونيجيريا ستكون قوية ولكنها لن تكون صعبة مثلما يتخيل البعض نظرا لانخفاض مستوى النسور.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم الجمعة لملاقاته في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وتحدث فتحي مبروك لـFilGoal.com قائلا:"المباراة ستكون قوية لكن نيجريا لم تصبح فريقا قويا مثلما كانت سابقا".

وأضاف"القوة الجسمانية والمهارات التي كانت تتميز بها نيجيريا أصبحت قليلة وحاليا وفريقها دفاعيا ليس قويا بما فيه الكفاية".

وواصل مدرب اتحاد الشرطة السابق"من الممكن أن نفوز ذهابا وإيابا على نيجيريا فالمنتخب يضم عناصر مميزة من المحترفين والشباب".

وأكمل"لن أضع تشكيلا معينا لكنني أراهن على خبرات حسام غالي وعصام الحضري مع تألق محمد صلاح الذي بدأ يعرف كيف يعوض غياب محمد أبو تريكة ولديه القدرة على اللعب في المساحات".

وتابع"كما أن عبد الله السعيد سيكون هو محور أداء مصر فهو أفضل لاعب في مصر حاليا بلا منازع لأنه لاعب خطط ويعرف كيف ينقل الفريق من الدفاع للهجوم، ذلك بالإضافة لتصويباته المتقنة".

وأتم"هذا بالإضافة إلى تصويباته المتقنة ولياقته البدنية الجيدة، إنه لاعب متكامل".