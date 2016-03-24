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شعبة «الوطني» البرلمانية تفوز بعضوية 3 لجان دائمة في لوساكا

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شعبة «الوطني» البرلمانية تفوز بعضوية 3 لجان دائمة في لوساكا شعبة «الوطني» البرلمانية تفوز بعضوية 3 لجان دائمة في لوساكا

حققت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، نجاحات وإنجازات تضاف لرصيد الإمارات على الصعيد الدولي وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 198 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجان والأجهزة التابعة للاتحاد في لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا.

وحصدت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكسباً جديداً بفوزها بعضوية عدد من اللجان الدائمة للاتحاد باختيار علي جاسم نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعة الجيوسياسية العربية لكونه ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية كما تم انتخاب عفراء البسطي عضواً في مكتب اللجنة الدائمة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة وانتخاب الدكتور محمد المحرزي عضواً في لجنة مسائل الشرق الأوسط.

ورحبت الوفود البرلمانية باستضافة دولة الإمارات للاجتماع الـ 11 لرئيسات برلمانات العالم المتوقع تنظيمه في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتم الإعلان عن هذه القرارات خلال اجتماع المجلس الحاكم الذي اختتم أعماله اليوم بمشاركة علي جاسم رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي والدكتور محمد المحرزي والدكتورة نضال الطنيجي وعفراء البسطي وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

اعتماد

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي أمس مسودة اتفاقية التعاون مع الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق شراكة بين المنظمتين والإسهام في إشاعة السلام العالمي وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما أعلن الاجتماعات المقبلة حيث سيتم عقد الاجتماع 135 للجمعية في أكتوبر بجنيف، وسيعقد الاجتماع 136 في بنغلاديش والاجتماع 137 في سانت بطرسبرغ.

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