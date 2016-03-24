منصور بن زايد ورئيس مجلس النواب الليبي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس في مقر وزارة شؤون الرئاسة عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأقام سموه مأدبة غداء تكريماً للضيف الزائر والوفد المرافق له في قصر الرئاسة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وعلي محمد حماد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من وكلاء وزارة شؤون الرئاسة وكبار المسؤولين في الدولة.