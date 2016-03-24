أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور بن زايد ورئيس مجلس النواب الليبي يبحثان العلاقات الثنائية

Google+ Print
منصور بن زايد ورئيس مجلس النواب الليبي يبحثان العلاقات الثنائية منصور بن زايد ورئيس مجلس النواب الليبي يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس في مقر وزارة شؤون الرئاسة عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا وأهمية تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأقام سموه مأدبة غداء تكريماً للضيف الزائر والوفد المرافق له في قصر الرئاسة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة وعلي محمد حماد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من وكلاء وزارة شؤون الرئاسة وكبار المسؤولين في الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية