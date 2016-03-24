أمل القبيسي: الاتحاد البرلماني الدولي يعزز التقارب بين الشعوب والحضارات

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الاتحاد البرلماني الدولي يقوم بدور مهم في تعزيز التقارب العالمي بين مختلف الشعوب والثقافات والحضارات، وفي مناقشة التحديات المشتركة التي تعصف بالكثير من دول العالم وخاصة قضية الإرهاب والتطرف، مشددة على أهمية دوره السامي في إرساء مبدأي السلم والأمن الدوليين، وتعزيز ونشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء معاليها الدكتور صابر حسين شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في مقر إقامة وفد المجلس في مدينة لوساكا عاصمة جمهورية زامبيا، على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة 134 للاتحاد البرلماني الدولي.

وحضر اللقاء من وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي علي جاسم ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية، وجمال الحاي وحمد الغفلي والدكتور محمد المحرزي، وعفراء البسطي، وسعيد الرميثي أعضاء المجلس، والدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، وعبدالله السويدي سفير دولة الإمارات لدى تنزانيا. كما حضر اللقاء أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي وعضو المجلس الوطني الاتحادي.

وقدمت معاليها الشكر للدكتور صابر شودري على الإشادة الكبيرة التي تقدم بها لدولة الإمارات وقيادتها وللمجلس الوطني الاتحادي أمام جميع ممثلي البرلمانات العالمية خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية والمالية وحفل الافتتاح، ولقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي كان له بالغ الأثر في توضيح الدور الإيجابي الكبير لدولة الإمارات في دعم جهود التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فوز مستحق

اعتبر صابر شودري أن انتخاب معالي الدكتورة أمل القبيسي لرئاسة المجلس الوطني فوز مستحق، وبادرة تاريخية وغير مسبوقة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، كونها أول سيدة عربية تشغل منصب رئيس برلمان، مشيراً إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يحظى بالتقدير نظراً لفاعلية دوره في الاتحاد.

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس الوطني والجمعية الناميبية

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التقــت معـالي الدكتـورة أمل عـبدالله القبيسي بنــظيرتها مارجريتا وليمز رئيسة الجمعـية الوطنية لجمهورية ناميبيا في العاصــمة الزامبية لوساكا على هامش المشاركة في أعمال اجتماعات الدورة 134 للاتحاد البرلماني الدولي.

وهنأت رئيسة برلمان ناميبيا معاليها بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس الوطني مؤكدة أنه نصر للمرأة العربية والعالمية وأنها تبعث رسالة تؤكد كفاءة وقدرة المرأة في قيادة العمل البرلماني والسياسي.

> وأكدت مــعالي الدكتــورة القبيسي أن دولة الإمارات تحــظى بقيادة حكيمة رشيدة تبنت منذ إنشائها رؤية حضارية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالدولة.



> وبحثت معالي القبيسي ووليمز خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس الوطني والجمعية الناميبية وخاصة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمرات الخاصة بموضوعات المرأة والطفل والتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب.



> وناقشت معالي القبيسي مع وليمز بصفتها رئيسة اجتماع النـساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي التنسيق والتحضير لاجتماع النساء البرلمانيات الحادي عشر الذي ستستضيفه الإمارات في أبوظبي نهاية العام الجاري بمشاركة 49 رئيسة برلمان على مستوى العالم.