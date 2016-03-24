محمد بن زايد يشـهد أفراح آل نهيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة مساء أمس حفل استقبال العرس الجماعي الذي أقيم بمناسبة زفاف الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان إلى كريمة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان إلى كريمة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بمشاركة 21 عريساً من أبناء الوطن.

كما حضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وحضر الحفل أيضاً عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة وضيوف الدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذوي العرسان وأقاربهم وجمع من المدعوين.

تهنئة

وهنأ أصحاب السمو الشيوخ العرسان مباركين لهم ولذويهم هذه المناسبة ومتمنين لهم حياة أسرية سعيدة.

من جانبهم عبر العرسان عن بالغ شكرهم وامتنانهم بتشريف أصحاب السمو الشيوخ الاحتفال بمناسبة أفراحهم، مثمنين حرص ودعم القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، لكل ما يؤمن للمواطنين الرعاية والرفاهية والمستقبل الواعد من خلال تأمين كافة مقومات الحياة السعيدة ومن ضمنها هذه الأعراس الجماعية مما يخفف على الشباب أعباء وتكاليف الأعراس وبما يسهم في تكوين أسر إماراتية تدعم مسيرة الخير والنمو والتطور التي تشهدها البلاد في ظل قيادتها الحكيمة.

وقدمت الفرق الشعبية عدداً من الأهازيج واللوحات الوطنية والتراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.