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حظك اليوم برج السرطان الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج السرطان الخميس 24 /3/2016

على الصعيد المهني:


> مواليد برج الحمل يتمتعون بقدرات كثيرة فى مجال العمل قادرون على التفكير دائما خارج الصندوق ، حريصون على الوقت وقادرون على تنظيم مواعيدهم بشكل ملفت للانتباه ، يراهم كثيرون قدوة لهم فى على الصعيد العملى ، كلما يدخلون فى نقاشات جانبية تهدر الوقت والصحة ، لديهم أهداف واضحة فى عملهم .

على الصعيد العاطفي:


>مواليد برج السرطان طوال الوقت لديهم افكار كثيرة لتجديد الحياة العاطفية حتى تصل إلى بر الأمان يتحملون الحبيب ويحاولون دائما أن يشاركونه فى جميع جوانب حياتهم ، أغلب الأحيان تكون حياتهم العائلية مستقرة وناجحة فهم يعرفون جيدا كيف يفصلون بين الحياة العملية والشخصية بشكل مذهل.

برج السرطان على الصعيد الصحي

:
>برج السرطان لديهم قدرة الحفاظ على الصحة بشكل كبير يعطون من حولهم الأفكار والتجارب الشخصية التى تعمل على العيش بشكل صحى ومفيد ، لتكون حياتهم بشكل أفضل طوال الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والازدهار فى جميع مجالاتك حياتك حتى أن بعض الأمور تحدث بصورة أسرع مما تتخيل، فتشعر بالسعادة والأمان طوال الوقت ، تتحقق الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع .

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مصر 365

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