حظك اليوم برج القوس الخميس 24 /3/2016

برج القوس على الصعيد المهني:
>العمل الشاق والمجهود الكبير الذى بذلته خلال الأيام الماضية يؤتى ثماره فى هذه الفترة وستلاحظ اهتمام وامتنان رؤسائك الذى قد يترجم إلى مكافأت مالية ولذلك أنت تعيش فترة مزدهرة على الصعيد المهنى وعليك الاستفادة منها قدر الإمكان.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم هو يوم سعدك على الصعيد العاطفى أيضًا، حيث تتواصل بنجاح مع شريك حياتك وقد كنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، حان الوقت للتكلم معه بشفافية وهذا سيجعل العلاقة تستعيد تألقها وتصبح مفعمة بالحماس.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>انت اكثر عرضة للإصابة فى حوادث لها علاقة بالمياه اليوم لذا يجب أن تأخذ حذرك خاصة إذا كنت ممن يمارسون السباحة أو الإبحار أو ركوب الأامواج، حاول أن تتخذ احتياطات إضافية وخلاف ذلك حالتك الصحية ستكون جيدة.
>تفاجئك اليوم أحداث غير متوقعة كثيرة ولكن اليوم بشكل عام سيكون جيد ويمر بسلام، خاصة انك تتمتع اليوم بقدرة غير عادية على الإقناع.