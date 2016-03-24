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حظك اليوم برج العقرب الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 24 /3/2016

على الصعيد المهني:


>شعورك بالملل أثناء العمل يؤثر سلباً على إنتاجك، وحتى تتخلص من هذا الملل عليك تذكير نفسك بالدوافع التى من أجلها أحببت عملك، كما عليك تغيير العادات اليومية فى العمل، فإن قمت ببعض التغييرات الطفيفة ستجد فارقاً كبيراً، فقط حاول التغيير، وحتماً ستتخلص من الملل .

على الصعيد العاطفي:


>كما أن العمل يحتاج إلى التغيير، فالحياة بأكملها تحتاج إلى تجديد وتغيير، وعلاقتك العاطفية معرضة للموت فى أى لحظة إن لم تقم ببعض المفاجئات، مفاجأة صغيرة قد تكون سبباً فى توطيد العلاقة بينك وبين شريك حياتك، والعودة بها إلى سابق عهدها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:


>عليك البحث عن تساعدك على التأمل والاسترخاء، فكل ما تحتاج إليه هو أن تسترخى، فأعصابك لن تتحمل كل هذا الضغط عليها، استرح، واسترخ، ومارس الرياضة، لتنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :


>عندما تأتى إليك فرصة ما عليك استغلالها لأقصى درجة ممكنة، فلا يمكنك رفضها دون التفكير الجيد فيها، وتذكر دوماً أن الحياة فرص إن ضاعت فرصة، ربما لاحقك الندم.

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مصر 365

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