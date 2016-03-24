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حظك اليوم برج العذراء الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 24 /3/2016

على الصعيد المهني:


>الكثير من المشاريع ستجد أنها تناسبك إن فكرت قليلاً، العمل الخاص يعطى صاحبه المزيد من الحرية، ولأنك تعانى من الإسراف.. عليك استثمار أموالك فى مشاريع تظهر فيها إمكانياتك وقدراتك ومهاراتك التى لا تستطيع إظهارها فى العمل، فأحياناً قد تكون فى المكان الخاطىء دون أن تدرى أو تعرف.

على الصعيد العاطفي:


>إن حدث وانتهت علاقتك العاطفية لعدم قدرتكما على التفاهم سوياً، إذاً فلا تخسر شريكة حياتك للأبد .. فالصداقة أسمى من الحب إن استطعتا الفصل، وإن لم تستطعا أن تظلا صديقين، فعلى الأقل لا تصبحا أعداء، فالكثير من الذكريات والمواقف الجيدة التى حدثت بينكما يجب أن تكون شفيعاً لعلاقتكما سوياً.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>الرياضة تؤتى بثمارها فى وقت قليل، فستشعر بلياقتك البدنية بعد أيام قليلة من ممارستك للرياضة، كل ما عليك الاستمرار فى ممارسة الرياضة بالشكل الذى يجعلك تحافظ على صحتك النفسية والبدنية، كما أنه سيكون من الأفضل إدخال بعض العادات الصحية كشرب المياه، والنوم الكافى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>إن شعرت ببعض المشاكل تحوم حولك، فكل ما عليك هو التفاءل قليلاً .. فالتفاءل ينعكس عليك بالإيجاب، دون أن تشعر .. فله مفعول السحر .. كن واثقاً أن الغد سيكون أجمل، واسعى لحل ما يقابلك من مشاكل، وستجد الحياة أصبحت أفضل رويداً رويداً.

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مصر 365

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