حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 مارس 2016

حظك اليوم برج الأسد الخميس 24 /3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>تشعر بالحيرة إلى حد ما فى اتخاذ قرار يخص حياتك العملية، خاصة أنك لم تخطط فى وقت سابق للمهنة التى تمارسها الآن، ورغم أن الحيرة مزعجة ورغم رغبتك الشديدة فى اتخاذ قرار للتخلص منها، لا ننصحك باتخاذ أى قرار اليوم خاصة أن الكواكب المتحكمة فى برجك فى وضع صعب، كما أن هناك تغيرات مفاجئة بانتظارك.

على الصعيد العاطفي:

>هذا هو الوقت الأنسب للجلوس مع شريك حياتك ومناقشة القضايا العالقة بينكما والأشياء التى أزعجتك فى الآونة الأخيرة بوضوح معه، ويمكن لهذا أن يجعل مشاعرك أعمق والتزامكما أكبر تجاه بعضكما البعض.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>تواجه بعض المشاكل فى النوم وأنت بحاجة إلى توجيهات من طبيب أو متخصص كى تحصل على ما تحتاجه من الراحة وتستعيد صحتك وتركيزك. حاول أن تحصل على ما تحتاجه من استرخاء أيضًا حتى لو لم تتمكن من النوم كما ينبغي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الاندفاع يسيطر على حالتك المزاجية، وهناك العديد من الفرص المتاحة فى مختلف الجبهات تجدها أمامك فحاول الاستفادة منها بالدرجة القصوى واتبع غرائزك كى ينعكس ذلك إيجابًا على حياتك الشخصية وعلاقاتك.

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>حظك اليوم برج الجدى الخميس 24 /3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>مواليد برج الجدى يعرف عنهم الالتزام والشفافية فى جميع التعاملات العملية ، يلتزمون بالمواعيد بشكل كبير ولديهم قدرة على التنفيذ السريع ، خلاقون للأفكار الجديدة يعتبر " الجدى" موظف ملتزم للغاية وقائد حنون وعاطفى ولكنة قادر على أن تسير الأمور معه إلى نصابها الصحيح ، لا يجعلون المشاكل تأخذ من وقتهم وتفكيرهم أكبر من حجمها الطبيعى.

على الصعيد العاطفي:

>برج الجدى من الشخصيات الرومانسية والحالمة طوال الوقت ، تحلم بالمثالية إلى أبعد الحدود ولديهم أولويات فى الحياة العاطفية والعائلية ، فهم يرون أن أرضاء الشريك من الأولويات ، وأيضا الحياة العائلية لديهم أهم بكثير من العملية .

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>مواليد برج الجدى يعشون حياة صحية طوال الوقت يعشقون الأكلات الصحية ، وممارسة الرياضة الوزن الزائد يرفضونة طوال الوقت وأيضا لا يتقبلون فكرة السهر وعدم انضباط المواعيد إلا فى أضيق الحدود.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى المزيد من التقدم فهم من الأبراج التى تسطيع وضع خطط زمنية قصيرة وتحقيقها وأيضا طويلة ويثابون للوصول لها فى نهاية المشوار ، يرون أن النجاح وسيلة للتحقيق الأحلام وليس هو الحلم الوحيد

حظك اليوم برج الحمل الخميس 24 /3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>بالعمل الجاد، ستجد أن المقابل المادى لك ارتفع، وحتى تستغل هذا الأمر على أفضل وجه، عليك ادخار واستثمار بعض المال، حتى تستطيع فيما بعد أن تفتتح عملك الخاص، دون الحاجة إلى التقيد بقيود العمل المختلفة، فالقيود تؤثر سلباً عليك .

على الصعيد العاطفي:

>إن كان الشخص الذى تحبه لا يراك، لا يلحظ وجودك، لا يبادلك المشاعر .. فلا تيأس .. يمكنك افتعال المواقف التى تجمع بينكما، وبمجرد تعرفه عليك وملاحظتك، من السهل جداً أن يبادلك نفس المشاعر، أنت فقط تحتاج إلى إظهار مشاعرك واهتمامك بمواقفك، وليس أن تحب حباً أفلاطونياً حتى يضيع منك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>الإجهاد، والتفكير، والقلق، كل ذلك من شأنه أن يزيد من أرقك .. والأرق يؤثر سلباً على صحتك، من الحلول البسيطة ان تواظب على ممارسة رياضة تحتاج إلى جهد كبير .. كالجرى أو عمل تمارين ضغط، فالمجهود البدنى .. يجعلك قادراً آخر الليل على النوم بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

>تحتاج إلى أن تختلى بنفسك بضع دقائق فاليوم، لتحسم الكثير من أمور حياتك العالقة، لذلك افسح لنفسك مجالاً فى اليوم لتحسم الكثير من الأمور.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>مواليد برج الحوت يتمتعون بقدرة كبيرة على ابتكار الأفكار الجديدة فى مجال العمل يستطيعون التفكير خارج الصندوق طوال الوقت ، وقادرون على تنظيم فريق عمل متكامل قادرون على الحلم الكبير والوصول إلية أهداف كبيرة فى أوقات صغيرة ، لا يحاولون إرهاق تفكيرهم فى الحوارات الجانبية التى تبعد عن مصلحة العمل .

على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج الحوت لديهم قدرة على العطاء فى الحب ، يرون الحبيب هو كل دنياهم وبالتالى يتوقعون المثل منه ، يحبون الإخلاص ولا يقبلون الخيانة صغيرة أو كبيرة فهم من القلوب النقية التى لا تقبل الغدر ، باستطاعتك التعرف عليهم بسهولة فهم من الأشخاص الطبية ولكن فى حالة خذلان مشاعرهم يتخذون قرار بالرحيل لا يردهم عنة أى أحد مهما كانت العواقب

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>الأجواء اليوم دافئة يمكنك قضاء بعض الوقت بالتنزه أو ممارسة الرياضة وسوف يؤثر ذلك على نفسيتك بشكل جميل ، لا تترد بأن تأخذ اجازة فسوف تفرق كثيرا فى حالتك النفسية والصحية ، يراك الجميع شخصية منطلقة للإمام دائما .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتوقع لك الأبراج بداية حياة سعيدة فى جميع الجوانب وخاصة العلمية فأنت شخص مجتهد بطبعك ، وعلى المستوى العملى يحاول الحبيب أن يتقرب منك حتى يعوضك على تقصيره معك فى الأوقات الماضية حاول أن تتقبل الفكرة وتفتح صفحة جديدة .

حظك اليوم برج الدلو الخميس 24 /3/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>اليوم أنت فى طريقك لإعادة اكتشاف نفسك فى عملك، رغم الضغوط الخارجية التى تحرمك الاستمتاع به والشعور بالإنجاز فيه، إلا أن بعض الأوضاع ستتغير اليوم وستستعيد شغفك به وستدرك بشكل واضح أنك اخترت المجال الصحيح وأن هذه المهنة بالفعل تناسبك.

على الصعيد العاطفي:

>تعانى من الخواء العاطفى رغم ارتباطك إلا أنك فى هذا اليوم تدرك أن هذه العلاقة لا تمنحك ما تستحقه من اهتمام وحب، حاول أن تمنحه فرصة ثانية وإن لاحظت أنه يبذل جهدًا لتعويضك هذا الإهمال يمكنك الاستمرار وإذا لم تجد أى رد فعل فأنت فى العلاقة الخطأ.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تعانى الكثير من المشاكل الصحية اليوم التى تنتج عن الضغط الزائد على جسمك وستواجه مصاعب فى التعامل مع هذه المشاكل الصحية، ولكن مهما حاولت أن تبحث عن حلول لن تجد ما هو أفضل من اتباع الرياضة ونظام غذائى مثالي.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>عقلك نشط للغاية اليوم، تراودك الكثير من الأفكار الملهمة وستجد أنك تضع خطط جديدة جيدة، لن تواجهك أى مشكلة أكثر من الشعور بالإرهاق من هذا الفيضان من الأفكار.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 24 /3/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>الكثير من المشاريع ستجد أنها تناسبك إن فكرت قليلاً، العمل الخاص يعطى صاحبه المزيد من الحرية، ولأنك تعانى من الإسراف.. عليك استثمار أموالك فى مشاريع تظهر فيها إمكانياتك وقدراتك ومهاراتك التى لا تستطيع إظهارها فى العمل، فأحياناً قد تكون فى المكان الخاطىء دون أن تدرى أو تعرف.

على الصعيد العاطفي:

>إن حدث وانتهت علاقتك العاطفية لعدم قدرتكما على التفاهم سوياً، إذاً فلا تخسر شريكة حياتك للأبد .. فالصداقة أسمى من الحب إن استطعتا الفصل، وإن لم تستطعا أن تظلا صديقين، فعلى الأقل لا تصبحا أعداء، فالكثير من الذكريات والمواقف الجيدة التى حدثت بينكما يجب أن تكون شفيعاً لعلاقتكما سوياً.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>الرياضة تؤتى بثمارها فى وقت قليل، فستشعر بلياقتك البدنية بعد أيام قليلة من ممارستك للرياضة، كل ما عليك الاستمرار فى ممارسة الرياضة بالشكل الذى يجعلك تحافظ على صحتك النفسية والبدنية، كما أنه سيكون من الأفضل إدخال بعض العادات الصحية كشرب المياه، والنوم الكافى.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>إن شعرت ببعض المشاكل تحوم حولك، فكل ما عليك هو التفاءل قليلاً .. فالتفاءل ينعكس عليك بالإيجاب، دون أن تشعر .. فله مفعول السحر .. كن واثقاً أن الغد سيكون أجمل، واسعى لحل ما يقابلك من مشاكل، وستجد الحياة أصبحت أفضل رويداً رويداً.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 24 /3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>شعورك بالملل أثناء العمل يؤثر سلباً على إنتاجك، وحتى تتخلص من هذا الملل عليك تذكير نفسك بالدوافع التى من أجلها أحببت عملك، كما عليك تغيير العادات اليومية فى العمل، فإن قمت ببعض التغييرات الطفيفة ستجد فارقاً كبيراً، فقط حاول التغيير، وحتماً ستتخلص من الملل .

على الصعيد العاطفي:

>كما أن العمل يحتاج إلى التغيير، فالحياة بأكملها تحتاج إلى تجديد وتغيير، وعلاقتك العاطفية معرضة للموت فى أى لحظة إن لم تقم ببعض المفاجئات، مفاجأة صغيرة قد تكون سبباً فى توطيد العلاقة بينك وبين شريك حياتك، والعودة بها إلى سابق عهدها.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>عليك البحث عن رياضة تساعدك على التأمل والاسترخاء، فكل ما تحتاج إليه هو أن تسترخى، فأعصابك لن تتحمل كل هذا الضغط عليها، استرح، واسترخ، ومارس الرياضة، لتنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>عندما تأتى إليك فرصة ما عليك استغلالها لأقصى درجة ممكنة، فلا يمكنك رفضها دون التفكير الجيد فيها، وتذكر دوماً أن الحياة فرص إن ضاعت فرصة، ربما لاحقك الندم.

حظك اليوم برج القوس الخميس 24 /3/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>العمل الشاق والمجهود الكبير الذى بذلته خلال الأيام الماضية يؤتى ثماره فى هذه الفترة وستلاحظ اهتمام وامتنان رؤسائك الذى قد يترجم إلى مكافأت مالية ولذلك أنت تعيش فترة مزدهرة على الصعيد المهنى وعليك الاستفادة منها قدر الإمكان.

على الصعيد العاطفي:

>اليوم هو يوم سعدك على الصعيد العاطفى أيضًا، حيث تتواصل بنجاح مع شريك حياتك وقد كنت تبحث عن هذه الفرصة منذ فترة طويلة، حان الوقت للتكلم معه بشفافية وهذا سيجعل العلاقة تستعيد تألقها وتصبح مفعمة بالحماس.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>انت اكثر عرضة للإصابة فى حوادث لها علاقة بالمياه اليوم لذا يجب أن تأخذ حذرك خاصة إذا كنت ممن يمارسون السباحة أو الإبحار أو ركوب الأامواج، حاول أن تتخذ احتياطات إضافية وخلاف ذلك حالتك الصحية ستكون جيدة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تفاجئك اليوم أحداث غير متوقعة كثيرة ولكن اليوم بشكل عام سيكون جيد ويمر بسلام، خاصة انك تتمتع اليوم بقدرة غير عادية على الإقناع.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 24 /3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:> مواليد برج الحمل يتمتعون بقدرات كثيرة فى مجال العمل قادرون على التفكير دائما خارج الصندوق ، حريصون على الوقت وقادرون على تنظيم مواعيدهم بشكل ملفت للانتباه ، يراهم كثيرون قدوة لهم فى على الصعيد العملى ، كلما يدخلون فى نقاشات جانبية تهدر الوقت والصحة ، لديهم أهداف واضحة فى عملهم .

على الصعيد العاطفي:

>مواليد برج السرطان طوال الوقت لديهم افكار كثيرة لتجديد الحياة العاطفية حتى تصل إلى بر الأمان يتحملون الحبيب ويحاولون دائما أن يشاركونه فى جميع جوانب حياتهم ، أغلب الأحيان تكون حياتهم العائلية مستقرة وناجحة فهم يعرفون جيدا كيف يفصلون بين الحياة العملية والشخصية بشكل مذهل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>برج السرطان لديهم قدرة الحفاظ على الصحة بشكل كبير يعطون من حولهم الأفكار والتجارب الشخصية التى تعمل على العيش بشكل صحى ومفيد ، لتكون حياتهم بشكل أفضل طوال الوقت.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم والازدهار فى جميع مجالاتك حياتك حتى أن بعض الأمور تحدث بصورة أسرع مما تتخيل، فتشعر بالسعادة والأمان طوال الوقت ، تتحقق الأحلام لتصبح حقيقة على أرض الواقع .

حظك اليوم برج الثور الخميس 24/3 /2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تعانى من الضغط المبالغ فى العمل بدءً من اليوم لا تقلق عزيزى الثور سوف تنتهى من كل الأعمال التى تكلف بها فى الوقت المحدد فقط حاول السيطرة على أعصابك وحدد جدول زمنى لكى تسير وفقه ومن الممكن أن تستعين ببعض الأصدقاء.

على الصعيد العاطفى:

>تعانى من التردد فى اتخاذ قرارات حاسمة نحو العلاقة الحالية، الوقت ليس مناسب لأى قرار عليك التأنى قليلا حتى لا تنغمس فى علاقة غير مناسبة لَك. تهمل عائلتك بشكل كبير حاول تخصيص بعض الوقت لقضائه معهم.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>حياتك مليئة بالعادات الصحية السيئة سوف ينعكس ذلك سلبيًا على صحتك الجسدية فى وقت قريب وربما تعانى من وعكة صحية مفاجئة، عليك أن تتوخى الحذر وتقوم ببعض الفحوصات الطبية أو عدم التردد فى الذهاب للطبيب فور الشعور بأى تعب.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>فترة من التوتر وعدم الاستقرار قد تستمر قليلًا للأسف حاول فقط التحلى بالصبر والهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام. الوقت ليس مناسب لأى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24 / 3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>لا تفسد النجاحات التى تحققها فى العمل بالتوتر، أنتَ على الطريق الصحيح ولا بأس من بعض الأخطاء فقط حاول الاستفادة منها وعدم تكرارها، الأيام القادمة تحمل لك الكثير من المفاجئات السعيدة فى محيط العمل.

على الصعيد العاطفى:

>عانيت من التوتر فى علاقتك مع حبيبك لفترة طويلة، اليوم يحمل لك أوقات سعيدة تقضيها معه بعد فترة من البعد والخلاف، حاول أن تستمع بهذا الوقت ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من بعض الحساسية بسبب تقلبات الجو هذه الأيام، عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. عليك التخلى قليلاً عن العادات السيئة فى الطعام قد تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى الفترة القادمة بسبب ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحياة تحمل لك العديد من المفاجئات السارة فى الفترة القادمة، عليك فقط المثابرة والتحمل قليلا حتى تحقق النجاح الذى تهدف إليه. لا تفكر كثيرًا فيما وراء العلاقات أجعل روح المغامرة التى تتمتع بها تقودك نحو السعادة.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/ 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>تحملت المسئولية الفترة السابقة رغم الأعباء الكثيرة التى كانت على عاتقك فى العمل، حاول الاستمرار على ذلك حتى تصل إلى جميع الأهداف التى وضعتها لنفسك. اليوم مناسب للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة لمن لا يعمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>تغلب صوت العقل على العاطفة فى علاقة كان لها أثر كبير فى حياتك، عليك الحذر صوت العقل لا يكون دائمًا صحيح ربما تندم عزيزى الميزان مستقبلاً، حاول أن توافق بين العقل والعاطفة فصوت أحدهما لا يجب أن يتغلب على الآخر.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>يبدو أن تعانى من زيادة الوزن هذه الأيام، عليك اتباع حمية غذائية صحية بشكل سريع. لا تجد وقت للمارسة الرياضة من الممكن أن تتغلب على ذلك بالمشى قليلًا يوميًا أثناء الذهاب أو الرجوع من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تعاملت بحكمة فى الفترة السابقة مع كل المشاكل التى قابلتك، هنيئًا لك عزيزى الميزان سوف تعبر نحو مرحلة من الاستقرار وتحصد نتيجة صبرك وتحملك، حاول الاسترخاء قليلًا فالأيام الصعبة قد ولت.