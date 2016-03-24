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منتصر الزيات:بدأنا فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين

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منتصر الزيات:بدأنا فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات:بدأنا فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين
أعلن منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، عن البدء فى جمع التوقيعات لسحب الثقة من النقيب سامح عاشور و مجلس النقابة.

وأضاف منتصر الزيات لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من جمع التوقيعات سيتم تقديم الطلب لمجلس النقابة، موضحاً أنه حال رفض استلام الطلب من قبل النقيب والمجلس سيتم إرساله على يد محضر.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد دعا لعقد جمعية عمومية لطرح الثقة فى مجلس النقابة والنقيب الأحد الموافق 17 يوليو المقبل وجمعية عمومية أخرى لزيادة المعاشات الدورية الأحد الموافق 23 أكتوبر القادم.

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