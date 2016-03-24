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غادة إبراهيم :المؤمرات تحاك ضدى..و"إلهام بنت عفاف" من لفقت التهمة

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غادة إبراهيم :المؤمرات تحاك ضدى..و"إلهام بنت عفاف" من لفقت التهمة غادة إبراهيم :المؤمرات تحاك ضدى..و"إلهام بنت عفاف" من لفقت التهمة
قالت الفنانة غادة إبراهيم، فى أول ظهور تلفزيونى، بعد حصولها على البراءة فى قضية آداب، إنها تتعرض للعديد من المؤامرات التى تحاك ضدها من زمان، من خلال منعها من المهرجانات، موضحة أن ممثلة بالنقابة "إلهام بنت عفاف" هى وراء تلفيق تهمة الدعارة ضدها، حيث جندت إحدى الصحف الصفراء لسبها وتشويه سمعتها.

وأضافت "إبراهيم" فى حواره برنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح على فضائية "النهار"، :"أنا مظلومة وبريئة بحكم القانون والمحكمة ولسه قضائنا بخير وفيه شرفاء"، لافتاً إلى أنها لا تمتلك إلا شقة واحدة فقط تؤجرها منذ 5 سنوات.

غادة إبراهيم لـ"خالد صلاح": "القضية ملفقة..وواضح إنى مضايقة ناس كتير"

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