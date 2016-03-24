مقتل وإصابة ثلاثة جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

لقى جندى بقوات الجيش الليبى مصرعه وأصيب اثنان آخران، جراء اشتباكات بالمحور الغربى بمدينة بنغازى ضد تنظيم "داعش".

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى، مساء اليوم الأربعاء فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المستشفى استقبل اليوم جثمان جندى بقوات الجيش يدعى سيف فرج، وجريحين سقطوا جراء الاشتباكات التى وقعت بالمحور الغربى لمدينة بنغازى، لافتة إلى أن الجثمان عرض على الطب الشرعى الذى صرح بدفنه.

وأضافت أن الجريحين قدمت لهما الإسعافات الأولية، مشيرة إلى أن إصابتهما متوسطة، ويخضعان للرعاية الطبية بالمستشفى.

وعلى صعيد آخر ، أكد مصدر عسكرى بغرفة عمليات الجيش الليبى أن المحور الغربى لمدينة بنغازى يشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش الليبى والوحدات المساندة لهم من شباب المناطق ضد تنظيم "داعش".

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