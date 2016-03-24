غادة إبراهيم لـ "خالد صلاح": ضابط وفنانة وصحفى وراء تلفيق القضية ضدى

قالت الفنانة غادة إبراهيم، فى أول ظهور تلفزيونى، بعد حصولها على البراءة فى قضية آداب، إنها مع النظام ولم تكن ضده يوماً ما، مضيفة: "اتهم ضابط تحالف مع فنانة وصحفى هما اللى عملوا فيا كدا وهشتكيه ومش هسيب حقى وأنا صاحبة حق ومظلومة، وتهمة تسهيل الدعارة مش لايقة عليا".

ولفتت "إبراهيم" فى حواره برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح على فضائية "النهار"، إلى أنه لا يوجد ضدها أى قضايا سابقة وهذه القضية الأولى من نوعها، كما أن تحليل الطب الشرعى كشف أنه لا يوجد لديها أى نسبة مخدرات أو كحول، مستطردة، :"الضابط على علاقة بإلهام بنت عفاف".

وتابعت: "مؤجر شقتى لم يرتكب أى تهم دعارة والمقصود استهدافى من بعض الغاضبين منى والذين يريدون شطبى من نقابة المهن التمثيلية، وبصراحة أنا مضايقة ناس ومش عارفة إزاى يتقبض عليا الأول وبعد كدا يتعمل تحريات.. أنا كنت فاكرة النيابة محامى الشعب لحين عرضت على النيابة ".

غادة إبراهيم لـ"خالد صلاح": "القضية ملفقة..وواضح إنى مضايقة ناس كتير"

غادة إبراهيم :المؤمرات تحاك ضدى..و"إلهام بنت عفاف" من لفقت التهمة