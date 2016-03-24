بعد انسحابها من "على هوى مصر" ..صحفى يرد على غادة إبراهيم:"امتلك تسجيلات"

رد الصحفى عادل توماس رئيس قسم الحوادث بجريدة النبأ، على اتهامات الفنانة غادة إبراهيم له بمحاولة ابتذالها مقابل عدم نشر مستندات تدينها فى قضية دعارة ، قائلاً إنه يمتلك تسجيلات هاتفية دارت بينه وبينها، ساومته خلالها لمنحه مبلغ مالى مقابل توقفه عن نشر بعض المستندات التى تدينها ولكنه رفض ذلك.

وقال "توماس" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح على فضائية "النهار"، إن غادة إبراهيم هى من أدخلت نفسها فى صراع قضائى مع الجريدة، ووصفتنا بالجريدة الصفراء والمرتشية، مضيفاً:" لدى مكالمة تليفونية مسجلة خلال حجزها بقسم دار السلام حيث عرضت مبلغ كبير ولكنى رفضت".

وتابع" أمتلك أيضا تسجيل تهاجم فيه إلهام شاهين ووصفتها بمواصفات غير أخلاقية".

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