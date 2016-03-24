أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد انسحابها من "على هوى مصر" ..صحفى يرد على غادة إبراهيم:"امتلك تسجيلات"

Google+ Print
بعد انسحابها من "على هوى مصر" ..صحفى يرد على غادة إبراهيم:"امتلك تسجيلات" بعد انسحابها من "على هوى مصر" ..صحفى يرد على غادة إبراهيم:"امتلك تسجيلات"
رد الصحفى عادل توماس رئيس قسم الحوادث بجريدة النبأ، على اتهامات الفنانة غادة إبراهيم له بمحاولة ابتذالها مقابل عدم نشر مستندات تدينها فى قضية دعارة ، قائلاً إنه يمتلك تسجيلات هاتفية دارت بينه وبينها، ساومته خلالها لمنحه مبلغ مالى مقابل توقفه عن نشر بعض المستندات التى تدينها ولكنه رفض ذلك.

وقال "توماس" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على هوى " الذى يقدمه الكاتب الصحفى، خالد صلاح على فضائية "النهار"، إن غادة إبراهيم هى من أدخلت نفسها فى صراع قضائى مع الجريدة، ووصفتنا بالجريدة الصفراء والمرتشية، مضيفاً:" لدى مكالمة تليفونية مسجلة خلال حجزها بقسم دار السلام حيث عرضت مبلغ كبير ولكنى رفضت".

وتابع" أمتلك أيضا تسجيل تهاجم فيه إلهام شاهين ووصفتها بمواصفات غير أخلاقية".


>غادة إبراهيم تنسحب من "على هوى مصر" بعد إصرار خالد صلاح على حق الرد لصحفى

غادة إبراهيم لـ "خالد صلاح": ضابط وفنانة وصحفى وراء تلفيق القضية ضدى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب