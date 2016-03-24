محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى حفل رابطة الصحفيين لتكريم أمهات الشهداء

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى الحفل الذى أقامته رابطة الصحفيين والمراسلين بمحافظة الغربية لتكريم أمهات شهداء الشرطة والأمهات المثاليات بقاعة المجلس الشعبي لمحافظة الغربية وبحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة وأعضاء رابطة الصحفيين وأقارب الشهداء والأمهات المثاليات.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والجيش وتلاوة للقرأن الكريم وكلمة عن دور الأم فى المجتمع والأسرة وتقديم أبنائها شهداء للوطن.

ووجه مدير أمن الغربية التحية لكل أم مصرية وإلى أم الشهيد وفى ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

بالصور.. التضامن الاجتماعى بالغربية تُكرم الأمهات المثاليات بحضور المحافظ