أخبار عاجلة

ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى حفل رابطة الصحفيين لتكريم أمهات الشهداء

Google+ Print
محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى حفل رابطة الصحفيين لتكريم أمهات الشهداء محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى حفل رابطة الصحفيين لتكريم أمهات الشهداء
شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى الحفل الذى أقامته رابطة الصحفيين والمراسلين بمحافظة الغربية لتكريم أمهات شهداء الشرطة والأمهات المثاليات بقاعة المجلس الشعبي لمحافظة الغربية وبحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة وأعضاء رابطة الصحفيين وأقارب الشهداء والأمهات المثاليات.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والجيش وتلاوة للقرأن الكريم وكلمة عن دور الأم فى المجتمع والأسرة وتقديم أبنائها شهداء للوطن.

ووجه مدير أمن الغربية التحية لكل أم مصرية وإلى أم الشهيد وفى ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير والهدايا على الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

محافظ الغربية ومدير الأمن (1)

محافظ الغربية ومدير الأمن (2)

محافظ الغربية ومدير الأمن (3)

محافظ الغربية ومدير الأمن (4)

محافظ الغربية ومدير الأمن (5)

محافظ الغربية ومدير الأمن (6)

محافظ الغربية ومدير الأمن (7)

محافظ الغربية ومدير الأمن (8)

بالصور.. التضامن الاجتماعى بالغربية تُكرم الأمهات المثاليات بحضور المحافظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365