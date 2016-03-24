فعاليات ثقافية جديدة فى اليوم الرابع لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

يبدأ اليوم الرابع لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب اليوم الخميس من التاسعة والنصف صباحا بيوم التسويق الرقمى الخامس، والذى يقام بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات تحت عنوان "أحدث اتجاهات وتقنيات التسويق الرقمى لإنجاح الأعمال".

ويتناول اليوم مجموعة من الموضوعات عن أهم اتجاهات وتقنيات التسويق الرقمى، من تلك الموضوعات: محركات النمو للأعمال وتطبيقها فى التسويق الرقمى لتطبيقات الموبايل، يقدمها أحمد عبد الحليم عضو الغرفة التجارية فى شعبة البرمجيات، وأبحاث السوق والأبحاث التسويقية باستخدام التسويق الرقمى، يقدمه المهندس محمد حنفى مدير مركز التميز للتسويق الرقمى بمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وأيضا أحدث اتجاهات وتقنيات التسويق الرقمى يقدمه أعضاء من فريق مركز التميز للتسويق الرقمى DigiMark بمعهد تكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن اليوم لقاء يقدمه الإعلامى طارق الحداد مع مجموعة من المشاريع التجارية الناجحة ورواد الأعمال، حيث يتناول سرد قصص نجاح مشروعاتهم التى اعتمدت بشكل أساسى فى نجاحها على التسويق الرقمى، وعرض أهم الاستراتيجيات والتقنيات التى قاموا باستخدامها، مثل شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( Alex Market).

وفى الثانية ظهرا، يتحدث المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة وعضو البرلمان عن شباب مصر.. المعرفة، الابتكار، الطموح، رؤية ( 2016- 2021)، يقدمه الدكتور خميس عبد المقصود.

ومن السادسة إلى الثامنة مساء، وتحت عنوان "عالمية القصة القصيرة جدا" يلتقى جمهور المعرض مع الأدباء شريف سمير، طارق إمام، سعاد سليمان، الفائزون بجوائز القصة القصيرة جدا، ليتحدثوا عن رحلتهم مع هذا الفن المتميز من الأدب، ويقدمهم الأديب والناقد الدكتور شريف عابدين.

وفى السابعة والنصف مساء وحول الثنائيات المبدعة، يلتقى جمهور المعرض مع الأديب والناقد وحيد الطويلة وزوجته الإعلامية المتميزة منى سلمان ليتحدثا عن رحلة ابداعهما وقصة كفاحهما.

ومن السابعة إلى التاسعة مساء وعلى التوازى، ندوة عن مكتبة الإسكندرية.. ذاكرة الإنسانية حيث تتحدث الكاتبة الصحفية إخلاص عطا الله عن كتابها الذى يحمل نفس الاسم، والذى صدر عن المجلس الأعلى للثقافة، ويقدمها الإعلامى مجدى فكرى.

وعلى التوازى من السابعة إلى التاسعة مساء، ندوة عن "تكريم رواد العمل الثقافى بالإسكندرية" وتهدف إلى إلقاء الضوء على رواد العمل الثقافى بالإسكندرية ورحلة نجاحهم، ويتحدث فيها كل من: حنان شلبى، عواطف عبود، محمود عوضين، محمد غنيم، ماهر جرجس، وسام مرزوق، ويقدمها جابر بسيونى.

ويختتم اليوم الرابع بأمسية شعرية من السابعة إلى التاسعة مساء، يقدمها الشاعر محمود عبد الصمد زكريا، ويحل الشاعر شريف الشافعى ضيف شرف للأمسية ويشارك فيها الشعراء: أحمد عواد، جابر سلطان، خالد البوهي، سامح سكيرمة، عبد المنعم سالم، د. كاميليا عبد الفتاح، محمد طعيمة، ناجى عبد اللطيف.