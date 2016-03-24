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حظك اليوم برج الأسد الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج الأسد الخميس 24 /3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تشعر بالحيرة إلى حد ما فى اتخاذ قرار يخص حياتك العملية، خاصة أنك لم تخطط فى وقت سابق للمهنة التى تمارسها الآن، ورغم أن الحيرة مزعجة ورغم رغبتك الشديدة فى اتخاذ قرار للتخلص منها، لا ننصحك باتخاذ أى قرار اليوم خاصة أن الكواكب المتحكمة فى برجك فى وضع صعب، كما أن هناك تغيرات مفاجئة بانتظارك.

على الصعيد العاطفي:
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هذا هو الوقت الأنسب للجلوس مع شريك حياتك ومناقشة القضايا العالقة بينكما والأشياء التى أزعجتك فى الآونة الأخيرة بوضوح معه، ويمكن لهذا أن يجعل مشاعرك أعمق والتزامكما أكبر تجاه بعضكما البعض.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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تواجه بعض المشاكل فى النوم وأنت بحاجة إلى توجيهات من طبيب أو متخصص كى تحصل على ما تحتاجه من الراحة وتستعيد صحتك وتركيزك. حاول أن تحصل على ما تحتاجه من استرخاء أيضًا حتى لو لم تتمكن من النوم كما ينبغي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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الاندفاع يسيطر على حالتك المزاجية، وهناك العديد من الفرص المتاحة فى مختلف الجبهات تجدها أمامك فحاول الاستفادة منها بالدرجة القصوى واتبع غرائزك كى ينعكس ذلك إيجابًا على حياتك الشخصية وعلاقاتك.

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مصر 365

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