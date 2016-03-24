حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 24 / 3/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>لا تفسد النجاحات التى تحققها فى العمل بالتوتر، أنتَ على الطريق الصحيح ولا بأس من بعض الأخطاء فقط حاول الاستفادة منها وعدم تكرارها، الأيام القادمة تحمل لك الكثير من المفاجئات السعيدة فى محيط العمل.
على الصعيد العاطفى:
>عانيت من التوتر فى علاقتك مع حبيبك لفترة طويلة، اليوم يحمل لك أوقات سعيدة تقضيها معه بعد فترة من البعد والخلاف، حاول أن تستمع بهذا الوقت ولا تفكر كثيرًا فيما سيحدث بعد ذلك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>قد تعانى من بعض الحساسية بسبب تقلبات الجو هذه الأيام، عليك الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. عليك التخلى قليلاً عن العادات السيئة فى الطعام قد تعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى الفترة القادمة بسبب ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الحياة تحمل لك العديد من المفاجئات السارة فى الفترة القادمة، عليك فقط المثابرة والتحمل قليلا حتى تحقق النجاح الذى تهدف إليه. لا تفكر كثيرًا فيما وراء العلاقات أجعل روح المغامرة التى تتمتع بها تقودك نحو السعادة.