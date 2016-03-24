حظك اليوم برج الجدى الخميس 24 /3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:مواليد برج الجدى يعرف عنهم الالتزام والشفافية فى جميع التعاملات العملية ، يلتزمون بالمواعيد بشكل كبير ولديهم قدرة على التنفيذ السريع ، خلاقون للأفكار الجديدة يعتبر " الجدى" موظف ملتزم للغاية وقائد حنون وعاطفى ولكنة قادر على أن تسير الأمور معه إلى نصابها الصحيح ، لا يجعلون المشاكل تأخذ من وقتهم وتفكيرهم أكبر من حجمها الطبيعى.
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على الصعيد العاطفي:برج الجدى من الشخصيات الرومانسية والحالمة طوال الوقت ، تحلم بالمثالية إلى أبعد الحدود ولديهم أولويات فى الحياة العاطفية والعائلية ، فهم يرون أن أرضاء الشريك من الأولويات ، وأيضا الحياة العائلية لديهم أهم بكثير من العملية .
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برج الجدى على الصعيد الصحي:مواليد برج الجدى يعشون حياة صحية طوال الوقت يعشقون الأكلات الصحية ، وممارسة الرياضة الوزن الزائد يرفضونة طوال الوقت وأيضا لا يتقبلون فكرة السهر وعدم انضباط المواعيد إلا فى أضيق الحدود.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى المزيد من التقدم فهم من الأبراج التى تسطيع وضع خطط زمنية قصيرة وتحقيقها وأيضا طويلة ويثابون للوصول لها فى نهاية المشوار ، يرون أن النجاح وسيلة للتحقيق الأحلام وليس هو الحلم الوحيد.
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شبكةعيونالإخبارية
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