حظك اليوم برج الثور الخميس 24/3 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>تعانى من الضغط المبالغ فى العمل بدءً من اليوم لا تقلق عزيزى الثور سوف تنتهى من كل الأعمال التى تكلف بها فى الوقت المحدد فقط حاول السيطرة على أعصابك وحدد جدول زمنى لكى تسير وفقه ومن الممكن أن تستعين ببعض الأصدقاء. على الصعيد العاطفى:

>تعانى من التردد فى اتخاذ قرارات حاسمة نحو العلاقة الحالية، الوقت ليس مناسب لأى قرار عليك التأنى قليلا حتى لا تنغمس فى علاقة غير مناسبة لَك. تهمل عائلتك بشكل كبير حاول تخصيص بعض الوقت لقضائه معهم. برج الثور على الصعيد الصحي:

>حياتك مليئة بالعادات الصحية السيئة سوف ينعكس ذلك سلبيًا على صحتك الجسدية فى وقت قريب وربما تعانى من وعكة صحية مفاجئة، عليك أن تتوخى الحذر وتقوم ببعض الفحوصات الطبية أو عدم التردد فى الذهاب للطبيب فور الشعور بأى تعب. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>فترة من التوتر وعدم الاستقرار قد تستمر قليلًا للأسف حاول فقط التحلى بالصبر والهدوء حتى تمر تلك الفترة بسلام. الوقت ليس مناسب لأى قرارات مصيرية على الصعيد العاطفى.

شبكةعيونالإخبارية

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