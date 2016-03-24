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حظك اليوم برج الحمل الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 24 /3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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بالعمل الجاد، ستجد أن المقابل المادى لك ارتفع، وحتى تستغل هذا الأمر على أفضل وجه، عليك ادخار واستثمار بعض المال، حتى تستطيع فيما بعد أن تفتتح عملك الخاص، دون الحاجة إلى التقيد بقيود العمل المختلفة، فالقيود تؤثر سلباً عليك .

على الصعيد العاطفي:
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إن كان الشخص الذى تحبه لا يراك، لا يلحظ وجودك، لا يبادلك المشاعر .. فلا تيأس .. يمكنك افتعال المواقف التى تجمع بينكما، وبمجرد تعرفه عليك وملاحظتك، من السهل جداً أن يبادلك نفس المشاعر، أنت فقط تحتاج إلى إظهار مشاعرك واهتمامك بمواقفك، وليس أن تحب حباً أفلاطونياً حتى يضيع منك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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الإجهاد، والتفكير، والقلق، كل ذلك من شأنه أن يزيد من أرقك .. والأرق يؤثر سلباً على صحتك، من الحلول البسيطة ان تواظب على ممارسة تحتاج إلى جهد كبير .. كالجرى أو عمل تمارين ضغط، فالمجهود البدنى .. يجعلك قادراً آخر الليل على النوم بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
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تحتاج إلى أن تختلى بنفسك بضع دقائق فاليوم، لتحسم الكثير من أمور حياتك العالقة، لذلك افسح لنفسك مجالاً فى اليوم لتحسم الكثير من الأمور.

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مصر 365

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