حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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مواليد برج الحوت يتمتعون بقدرة كبيرة على ابتكار الأفكار الجديدة فى مجال العمل يستطيعون التفكير خارج الصندوق طوال الوقت ، وقادرون على تنظيم فريق عمل متكامل قادرون على الحلم الكبير والوصول إلية أهداف كبيرة فى أوقات صغيرة ، لا يحاولون إرهاق تفكيرهم فى الحوارات الجانبية التى تبعد عن مصلحة العمل .مواليد برج الحوت لديهم قدرة على العطاء فى الحب ، يرون الحبيب هو كل دنياهم وبالتالى يتوقعون المثل منه ، يحبون الإخلاص ولا يقبلون الخيانة صغيرة أو كبيرة فهم من القلوب النقية التى لا تقبل الغدر ، باستطاعتك التعرف عليهم بسهولة فهم من الأشخاص الطبية ولكن فى حالة خذلان مشاعرهم يتخذون قرار بالرحيل لا يردهم عنة أى أحد مهما كانت العواقبالأجواء اليوم دافئة يمكنك قضاء بعض الوقت بالتنزه أو ممارسة الرياضة وسوف يؤثر ذلك على نفسيتك بشكل جميل ، لا تترد بأن تأخذ اجازة فسوف تفرق كثيرا فى حالتك النفسية والصحية ، يراك الجميع شخصية منطلقة للإمام دائما .تتوقع لك الأبراج بداية حياة سعيدة فى جميع الجوانب وخاصة العلمية فأنت شخص مجتهد بطبعك ، وعلى المستوى العملى يحاول الحبيب أن يتقرب منك حتى يعوضك على تقصيره معك فى الأوقات الماضية حاول أن تتقبل الفكرة وتفتح صفحة جديدة .