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حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016

على الصعيد المهنى:
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مواليد برج الحوت يتمتعون بقدرة كبيرة على ابتكار الأفكار الجديدة فى مجال العمل يستطيعون التفكير خارج الصندوق طوال الوقت ، وقادرون على تنظيم فريق عمل متكامل قادرون على الحلم الكبير والوصول إلية أهداف كبيرة فى أوقات صغيرة ، لا يحاولون إرهاق تفكيرهم فى الحوارات الجانبية التى تبعد عن مصلحة العمل .

على الصعيد العاطفي:
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مواليد برج الحوت لديهم قدرة على العطاء فى الحب ، يرون الحبيب هو كل دنياهم وبالتالى يتوقعون المثل منه ، يحبون الإخلاص ولا يقبلون الخيانة صغيرة أو كبيرة فهم من القلوب النقية التى لا تقبل الغدر ، باستطاعتك التعرف عليهم بسهولة فهم من الأشخاص الطبية ولكن فى حالة خذلان مشاعرهم يتخذون قرار بالرحيل لا يردهم عنة أى أحد مهما كانت العواقب

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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الأجواء اليوم دافئة يمكنك قضاء بعض الوقت بالتنزه أو ممارسة الرياضة وسوف يؤثر ذلك على نفسيتك بشكل جميل ، لا تترد بأن تأخذ اجازة فسوف تفرق كثيرا فى حالتك النفسية والصحية ، يراك الجميع شخصية منطلقة للإمام دائما .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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تتوقع لك الأبراج بداية حياة سعيدة فى جميع الجوانب وخاصة العلمية فأنت شخص مجتهد بطبعك ، وعلى المستوى العملى يحاول الحبيب أن يتقرب منك حتى يعوضك على تقصيره معك فى الأوقات الماضية حاول أن تتقبل الفكرة وتفتح صفحة جديدة .

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مصر 365

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