حظك اليوم برج الحوت الخميس 24 /3/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:
>
مواليد برج الحوت يتمتعون بقدرة كبيرة على ابتكار الأفكار الجديدة فى مجال العمل يستطيعون التفكير خارج الصندوق طوال الوقت ، وقادرون على تنظيم فريق عمل متكامل قادرون على الحلم الكبير والوصول إلية أهداف كبيرة فى أوقات صغيرة ، لا يحاولون إرهاق تفكيرهم فى الحوارات الجانبية التى تبعد عن مصلحة العمل .
على الصعيد العاطفي:
>
مواليد برج الحوت لديهم قدرة على العطاء فى الحب ، يرون الحبيب هو كل دنياهم وبالتالى يتوقعون المثل منه ، يحبون الإخلاص ولا يقبلون الخيانة صغيرة أو كبيرة فهم من القلوب النقية التى لا تقبل الغدر ، باستطاعتك التعرف عليهم بسهولة فهم من الأشخاص الطبية ولكن فى حالة خذلان مشاعرهم يتخذون قرار بالرحيل لا يردهم عنة أى أحد مهما كانت العواقب
برج الحوت على الصعيد الصحي:
>
الأجواء اليوم دافئة يمكنك قضاء بعض الوقت بالتنزه أو ممارسة الرياضة وسوف يؤثر ذلك على نفسيتك بشكل جميل ، لا تترد بأن تأخذ اجازة فسوف تفرق كثيرا فى حالتك النفسية والصحية ، يراك الجميع شخصية منطلقة للإمام دائما .
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>
تتوقع لك الأبراج بداية حياة سعيدة فى جميع الجوانب وخاصة العلمية فأنت شخص مجتهد بطبعك ، وعلى المستوى العملى يحاول الحبيب أن يتقرب منك حتى يعوضك على تقصيره معك فى الأوقات الماضية حاول أن تتقبل الفكرة وتفتح صفحة جديدة .
إعلان - Ads
إعلان - Ads
شبكةعيونالإخبارية
مصر 365