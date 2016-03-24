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حظك اليوم برج الدلو الخميس 24 /3/2016

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 24 /3/2016 حظك اليوم برج الدلو الخميس 24 /3/2016

على الصعيد المهني:


>اليوم أنت فى طريقك لإعادة اكتشاف نفسك فى عملك، رغم الضغوط الخارجية التى تحرمك الاستمتاع به والشعور بالإنجاز فيه، إلا أن بعض الأوضاع ستتغير اليوم وستستعيد شغفك به وستدرك بشكل واضح أنك اخترت المجال الصحيح وأن هذه المهنة بالفعل تناسبك.

على الصعيد العاطفي:


>تعانى من الخواء العاطفى رغم ارتباطك إلا أنك فى هذا اليوم تدرك أن هذه العلاقة لا تمنحك ما تستحقه من اهتمام وحب، حاول أن تمنحه فرصة ثانية وإن لاحظت أنه يبذل جهدًا لتعويضك هذا الإهمال يمكنك الاستمرار وإذا لم تجد أى رد فعل فأنت فى العلاقة الخطأ.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تعانى الكثير من المشاكل الصحية اليوم التى تنتج عن الضغط الزائد على جسمك وستواجه مصاعب فى التعامل مع هذه المشاكل الصحية، ولكن مهما حاولت أن تبحث عن حلول لن تجد ما هو أفضل من اتباع الرياضة ونظام غذائى مثالي.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>عقلك نشط للغاية اليوم، تراودك الكثير من الأفكار الملهمة وستجد أنك تضع خطط جديدة جيدة، لن تواجهك أى مشكلة أكثر من الشعور بالإرهاق من هذا الفيضان من الأفكار.

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مصر 365

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