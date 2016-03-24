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حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/ 3/2016

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/ 3/2016 حظك اليوم برج الميزان الخميس 24/ 3/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:


>تحملت المسئولية الفترة السابقة رغم الأعباء الكثيرة التى كانت على عاتقك فى العمل، حاول الاستمرار على ذلك حتى تصل إلى جميع الأهداف التى وضعتها لنفسك. اليوم مناسب للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة لمن لا يعمل.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>تغلب صوت العقل على العاطفة فى علاقة كان لها أثر كبير فى حياتك، عليك الحذر صوت العقل لا يكون دائمًا صحيح ربما تندم عزيزى الميزان مستقبلاً، حاول أن توافق بين العقل والعاطفة فصوت أحدهما لا يجب أن يتغلب على الآخر.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>يبدو أن تعانى من زيادة الوزن هذه الأيام، عليك اتباع حمية غذائية صحية بشكل سريع. لا تجد وقت للمارسة الرياضة من الممكن أن تتغلب على ذلك بالمشى قليلًا يوميًا أثناء الذهاب أو الرجوع من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>تعاملت بحكمة فى الفترة السابقة مع كل المشاكل التى قابلتك، هنيئًا لك عزيزى الميزان سوف تعبر نحو مرحلة من الاستقرار وتحصد نتيجة صبرك وتحملك، حاول الاسترخاء قليلًا فالأيام الصعبة قد ولت.

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مصر 365

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