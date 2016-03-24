ضبط محل بداخله 62 ألف متر سلك كهربائى مغشوش بالأزبكية

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لإنتاج الأسلاك الكهربائية المغشوشة بالأزبكية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامه التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل بإنتاج الأسلاك الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالازبكية، مستخدما خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط مالك المحل وبحيازته 62 ألف متر سلك مغشوش و16193 متر خرطوم كهربائى، و2040 قطعة أدوات كهربائية "مفتاح، لمبة، لقمة مفتاح" مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم.

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