القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 9 هاربين من أحكام قضائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " عبدالقادر .ح. ع" 28 سنة عاطل مقيم نمرة 2 ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 842 لسنة 2014 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " عاهة مستديمة" والمتهم " على. أ .ع " سنة46 عاطل مقيم أبوخليفة ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1796 لسنة 2015 مركز القنطرة غرب ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " إستعراض قوة" والمتهم" أحمد .ع. م" 30 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4878 لسنة 2014 قسم ثان الإسماعيلية ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " سرقة بالإكراه وسلاح نارى".

والمتهم" صلاح .س .ع " سن 29 عامل مقيم أطفيح ــ الفيوم مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 920 لسنة 2014 مركز التل الكبير ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة " سلاح نارى" والمتهم" أحمد. ع. م" 28 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6314 لسنة 2015 قسم ثالث ، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "سرقة بالإكراه" والمتهمة " مروة .ح. ح" 29 سنة بدون عمل.

والمتهمة " هبة .ع. ع " 26سنة بدون عمل مقيمتان أبوصوير المحطة ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 1324 لسنة 2016 جنح مركز أبوصوير بتهمة "سرقة" والمتهم " عودة. م. س" 37 سنة عاطل مقيم نمرة 2 ــ دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة " إطلاق أعيرة نارية" والمتهم " محمد .ف. ص" 35 سنة عاطل مقيم وادى الملاك ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 292 لسنة 2016 إدارى مركز التل الكبير بتهمة "سلاح نارى وذخائر".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة واخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية