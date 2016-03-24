مدير مباحث الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة للضباط

أكد اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن حركة التنقلات المحدودة التى تم اعتمادها، الهدف منها ضخ دماء جديدة فى بعض الأقسام والإدارات الشرطية لتنشيط العمل.

وأضاف شلبى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حركة التنقلات تضمنت نقل عدد من الضباط برتبة رائد ونقيب فقط ولم يتم نقل أى رئيس مباحث أو مدير إدارة.

وشملت الحركة، تعيين الرائد محمد سلطان رئيسا لمباحث قوات الامن ونقل النقيب طارق مدحت لقسم الهرم والنقيب أحمد الحرانى معاونا لمباحث العجوزة والنقيب حسين ناجى لإدارة مباحث النشل والنقيب عباس صفى لمباحث سجن أوسيم والنقيب إسلام عمار لفرقة وسط الجيزة والنقيب محمد محمود فاروق لمباحث النشل والنقيب محمد الحايس لقسم شرطة العمرانية والنقيب محمد رشوان لإدارة العمليات بمديرية أمن الجيزه والنقيب أحمد علام بمباحث تنفيذ الأحكام بقسم العمرانية.

حركة تنقلات محدودة بـ"الداخلية" عقب خروج رئيس أكاديمية الشرطة على المعاش